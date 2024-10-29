Rize'de Heyelan Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika
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Rize'de Heyelan Çalışmaları Hız Kazandı

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Rize’nin Çayeli ilçesindeki heyelan bölgesinde, şiddetli yağmurun etkisini yitirmesiyle birlikte temizlik ve iyileştirme çalışmaları hızlandı. Muhtar Ramazan Küçüksarı, sürecin iyi gittiğini belirtti.

29.10.2024 10:01  Güncelleme: 10:17
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Heyelan bölgesinde çalışmalar hız kazandı

RİZE - Rize'de heyelanlı bölgede şiddetli yağmurdan dolayı diken üstünde süren çalışmalar yağmurun yerini güneşe bırakmasıyla hız kazandı.

Rize'nin Çayeli İlçesi'ne bağlı Büyükköy Beldesi Derecik Köyü'nde 21 Ekim Pazartesi günü meydana gelen heyelanda yamaçta olan 2'şer katlı 2 bina balçık içerisinde kaybolmuş, yamaçtan kopan toprak ise dere yatağını kapatmıştı. Kapanan dere yatağı ise köyde derinliği 10 metreyi aşan bir göl oluşturdu. Heyelanın olduğu günden bugüne dere yatağında süren temizlik çalışmaları şiddetli sağanak yağmurun devam etmesi nedeniyle diken üzerinde ilerliyordu. Yamaçtan kopmaların devam ettiği bölgede çalışan ekipler can güvenliği nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kalabiliyordu. Yağmurun son bulup yerini güneşe bırakmasıyla bölgedeki çalışmalar hız kazandı. Heyelan riskinin minimuma indiği bölgede ekipler iş makinesi ile dere yatağından aldığı toprağı kamyonlarla Çayeli Belediyesi'nin gösterdiği alana taşıma işlemini oldukça hızlandırdı.

Yağmurun şiddetli olduğu zamanlarda ekiplerin ara vermek zorunda kaldığını ve daha temkinli çalışmak zorunda olduğunu, ancak havanın açmasıyla çalışmaların daha rahat ve hızlı olduğunu dile getiren Derecik Muhtarı Ramazan Küçüksarı "Çalışmalar çok güzel. İlk günden beri devam ediyor. Dün yağmur olduğundan dolayı ara vermiştik. Çalışmalar bugün çok hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah kısa sürede yaralarımızı saracağız. Şu ana kadar yaklaşık olarak 600 civarında kamyon hafriyat alındı buradan. Ama tahmini olarak 2 bin 500, 3 bin kamyon civarında da şu an burada moloz bulunuyor. Devletimiz ayaktadır, sürekli sizlere takviye yapıyor. İyi şekilde çalışıyoruz. Operatör arkadaşlara, DSİ'ye, Özel İdare'ye, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kısa sürede bütün hafriyatı buradan taşıyıp yolumuzu vatandaşlarımızın hizmetine açacağız"

Yağmurun yerini güneşli hava durumuna bırakmasıyla avantaj yakaladıklarını ve bu avantajı değerlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Küçüksarı "Yukarıdan kopmalar şimdilik durmuş durumda. Havalar da açık. Kısa sürede yaralarımızı saracağız inşallah. Havalar açmasıyla büyük bir avantaj yakaladık. Şimdi bu avantajı iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Burada çalışan makine sayısı da çoğaldı. DSİ'de buraya ekstra olarak beş araba araç gönderecek. İnşallah kısa sürede bütün hafriyatı buradan taşıyıp yolumuzu vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" dedi.

"Böyle bir böyle bir şey hayatımızda görmedik"

Heyelanlı köyün sakinlerinden Sadık Çelik ise yollarının heyelanda koptuğuna değinerek yeni yolun nasıl yapılacağı konusunda endişe taşıdıklarını dile getirdi. Çelik "Çok aşırı derecede bir toprak yığını geldi aşağıya. Devletimizden Allah razı olsun. Gerçekten hummalı bir çalışma var burada. Çok büyük bir heyelan oldu. Defa köyümüze böyle bir heyelan oldu. Geldim buraya şaşırdım. Böyle bir böyle bir şey hayatımızda görmedik. Orada bir tahta ev var. Dayımın evi orası. Orada mahallede bağlantı yolu var. Şimdi muhtarımla da görüştüm. Allah razı olsun. Muhtar sabahtan akşama kadar burada. Orada şimdi nasıl bir yol yapılabilir? Yapılır mı? Orada bir endişemiz var" şekline konuştu.

Rize\'de Heyelan Çalışmaları Hız Kazandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Heyelan Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika

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