Rize'de Kamyonetin Çarptığı Yaya Yaralılar

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RİZE'de, ara sokakta sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarparak ezdiği 2 yaya yaralandı. Kaza anı çevredeki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Fener Mahallesi'nde bir ara sokakta meydana geldi. Resul Yılmaz yönetimindeki 53 ACK 172 plakalı kamyonet, sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Seçkin Barış ve Sevil Sukaş'a çarpıp, ezdi. Kazada kamyonet altında kalan 2 yaya yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile aracın altından kurtarılan yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kaza sonrası kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kamyonet sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada yoldan geçen 2 yayayı ezdiği anlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; kamyonetin geri manevra yaptığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezdiği anlar ve vatandaşların yaralıları kurutmaya çalışması yer aldı.