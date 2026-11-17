Rize'de kar örtüsüyle kaplanan Kaçkar Dağları ve yaylalar dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'de aralıklarla süren kar yağışı, Kaçkar Dağları ve yüksek rakımlı yaylaları beyaz örtüyle kapladı. Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarındaki yayla evleri, çam ormanları ve zirveler dronla havadan kaydedildi.
Rize'de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Kaçkar Dağları ve yüksek rakımlı yaylalar dronla havadan görüntülendi.
Çamlıhemşin ilçesinde, doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalarda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.
Beyaza bürünen yayla evleri, çam ormanları ve Kaçkar Dağları'nın zirveleri dronla kaydedildi.
Kaynak: AA
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