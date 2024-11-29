Rize'de otomobilin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

Rize'de otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Fener Mahallesi'nde dün akşam Ümit B. (26) idaresindeki 53 ABR 648 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen Burcu R'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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