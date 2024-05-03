Rize\'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, 4 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yaptıkları aramada 75,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ş.Y. ve Z.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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