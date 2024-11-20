Rize'deki Heyelanda Hayatını Kaybeden Yakup Özcan Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Rize'deki heyelanda hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde dün sabah yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Yakup Özcan Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda 35 yaşındaki Yakup Özcan Bayraktar oturduğu apartmanın 1. katının ardındaki istinat duvarının çökerek binanın duvarını yıkması üzerine gelen toprak ve hafriyat nedeniyle yatağında hayatını kaybetmişti.

Bayraktar için bugün Çayeli Hacıbaşı Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AFAD Rize İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayraktar cenazenin ardından Güzeltepe Köyü'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.