Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü kutlandı
Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü kutlandı

Rize\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108\'inci yıl dönümü kutlandı
02.03.2026 12:25
Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleştirilen tören, Vali İhsan Selim Baydaş, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Hüseyin Ekşioğlu ve Rize Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Öksüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Rize Belediye Başkan Vekili Öksüz, 2 Mart'ın Rize'nin kurtuluşu, milletin bağımsızlık azminin ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu söyledi.

Kentin 108 yıl önce işgalin karanlığıyla sınandığını belirten Öksüz, "Rizelinin iradesi asla teslim olmadı çünkü bu millet, tarih boyunca özgürlüğü karakteri saymış bir millettir. Zorlu ve çetin günlerin ardından işgal kuvvetleri bölgeden çekilmiş, 2 Mart 1918'de Rize yeniden hürriyetine kavuşmuştur." diye konuştu.

Öksüz, Rizelilerin yalnızca kendi topraklarını savunmakla yetinmediğine işaret ederek, "Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'ne katılarak milli iradenin yanında yer almış, Doğu Cephesi'nde, Sakarya Meydan Muharebesi'nde en ön saflarda mücadele etmiştir. Cephane taşımış, milis kuvvetleri oluşturmuş, vatan savunmasında omuz omuza vermiştir. Dursun Kaptan'ın fedakarlıkları, İpsiz Recep ve niceleri bu şehrin yalnızca çayla, yağmurla değil, cesaretle de anıldığını göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş günlerinin sadece geçmişi anmak için kutlanmadığını dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:

"Bizler ecdadımızdan aldığımız emaneti daha ileriye taşımakla yükümlüyüz. Rize'mizi, doğasına sahip çıkan, kültürünü yaşatan, gençlerine umut olan, kalkınan ve güçlenen bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz çünkü gerçek vefa, geçmişe saygıyı geleceğe hizmetle göstermektir. Bugün burada toplanan her bir yürek, bu şehrin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin temsilcisidir. Birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."

Etkinlikler kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

