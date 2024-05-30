Rize Valisi, sağlık çalışanlarını tehdit eden kişinin tutuklandığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize Valisi, sağlık çalışanlarını tehdit eden kişinin tutuklandığını açıkladı

Rize Valisi, sağlık çalışanlarını tehdit eden kişinin tutuklandığını açıkladı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 28 Mayıs'ta sağlık çalışanlarını tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin tutuklandığını açıkladı.

30.05.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 28 Mayıs'ta sağlık çalışanlarını tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin tutuklandığını açıkladı.

Vali Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tehdit ve hakarete uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'nin de katıldığı ziyarette Baydaş, sağlık çalışanlarına "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vali Baydaş, ziyaretin ardından gazetecilere, hastaneye sağlık raporu almaya gelen bir hastanın, kendisinin istediği gibi olmaması nedeniyle ilgili sağlık personeline karşı saldırgan tutum içerisine girdiğini söyledi.

Gerekli müdahalenin hastane personeli tarafından yapıldığını belirten Baydaş, kolluk birimlerince gözaltına alınan şahsın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığını ifade etti.

Baydaş, hiçbir kamu görevlisinin, yaptığı kamu görevi nedeniyle şiddete maruz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yaşanmasını istemediğimiz bir hadisedir. Kanun ve hukuk da bu konu da gerekli hassasiyeti göstermektedir." dedi.

Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Baydaş, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ise görevini iyi şekilde yapan sağlık çalışanlarına karşı bıçakla tehdit gibi vahim bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Bu tür olaylar karşısında sessiz kalmak yerine bir araya gelerek sağlık çalışanlarımıza destek olmalıyız. Onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu tür saldırıların son bulması için toplum olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen O.K. (43), 28 Mayıs'ta sürücü belgesi için sağlık raporu almak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelmişti. Rapor verilmediği gerekçesiyle tartıştığı sağlık personelini cebinden çıkardığı bıçakla tehdit eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

İhsan Selim Baydaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize Valisi, sağlık çalışanlarını tehdit eden kişinin tutuklandığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
10:24 Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı
10:09 Pendik’teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor Maktulün kanı tespit edildi Pendik'teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor! Maktulün kanı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:00:51. #1.11#
SON DAKİKA: Rize Valisi, sağlık çalışanlarını tehdit eden kişinin tutuklandığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement