Rod-Larsen'in Belgelerine El Kondu

Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, Oslo Anlaşmaları'nın mimarlarından biri olarak bilinen Norveçli eski diplomat Terje Rod-Larsen'in evinde bulunan belgelere el koydu.

Okokrim, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Rod-Larsen ile eşi, Norveç'in eski Amman Büyükelçisi Mona Juul'un evinde arama yapıldığını belirtildi

Epstein soruşturması kapsamında yapılan aramada Rod-Larsen'in evinde Oslo sürecine ilişkin belgelerin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu belgelere Okokrim'in el koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, belgelerin Norveç Dışişleri Bakanlığına ait olduğunun düşünüldüğü ve sorumlu kuruma teslim edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Okokrim Başsavcısı Marianne Bender, Rod-Larsen'in evinde yapılan aramada bulunan belgelerin 1993-1994 tarihli olduğunu ifade ederek, Epstein soruşturmasıyla ilgili olmadıklarını söyledi.

Oslo sürecine ilişkin bazı belgelerin eksik olduğunun bilindiğine vurgu yapan Bender, belgelerin Dışişleri Bakanlığına iade edilmesinin önemli olduğunu aktardı.

Oslo sürecindeki kayıp belgeler

Bu arada, merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan düşünce kuruluşu Uluslararası Barış Enstitüsü (IPI) aracılığıyla Epstein'in çevresindeki bazı kişilerin itibarlarını aklamak için konumunu kullandığı iddia edilen eski diplomat Rod-Larsen Oslo Anlaşmaları'ndaki rolü nedeniyle de dikkat çekmişti.

Oslo Anlaşmaları sürecinde Norveç'in arabuluculuk girişimlerinde kilit rol oynayan ve gizli görüşmelerin koordinasyonunda yer alan Rod-Larsen tarafından tutulan özel arşivde bulunan Ocak-Eylül 1993 dönemine ait belgelerin resmi dışişleri arşivlerinde yer almadığı iddia edilmişti. Bu durum ülkede söz konusu arşivin açılması yönündeki çağrıları artırmıştı.

Bu "kayıp" belgelerin, gizli görüşmeler sırasında Filistin tarafının verdiği tavizlerde "kişisel nüfuz ya da şantajın" rol oynayıp oynamadığına dair ayrıntıları içerebileceği değerlendirilmişti.

Rod-Larsen'in Oslo sürecinde İsrail çıkarlarına hizmet etmiş olabileceği iddia edilmişti.

Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, Epstein belgelerinde adı geçen Rod-Larsen dahil, Rod-Larsen'in eşi Juul ve eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland'a ilişkin de soruşturma yürütüyor.