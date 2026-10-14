Rodos'ta selde ölen 1 kişinin cesedi Stegna'da moloz altında bulundu

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda şiddetli yağışın neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Rodos Adası'ndaki Stegna bölgesinde, selin taşıdığı moloz ve sazların altında, 20'li yaşlarda bir erkeğin cesedi bulundu.

Cesedin, bölgede sele kapılıp denize sürüklenen 4 otomobilden birinde bulunan bir gence ait olduğu değerlendiriliyor.

Yunanistan'ın birçok bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana gelirken Eğriboz Adası'ndaki Makrikapa bölgesi öğlen tahliye edilmişti.

Birçok bölgede sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken hem kara hem de deniz ulaşımının büyük ölçüde aksadığı bazı bölgelerde okullar tatil edilmişti.