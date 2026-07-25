Rögar Patladı, Sürücü Mahsur Kaldı

'RÖGAR PATLADI, SUYUN İÇİNDE KALDIM'

Turgut Özel Bulvarı'nda göle dönen alt geçitte mahsur kalan hafif ticari araç, suyun tahliye edilmesi sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı. Aracın sürücüsü Sait Delibaş, gece nöbetinden çıkıp evine giderken su seviyesinin bir anda patlama şeklinde arttığını ve aracını sürüklediğini belirterek, "Araçların arkasına takıldım. Ben de geçmeye çalıştım. Su vardı ama o araçlar geçti. Geçtikten sonra benim mesafem onlardan bir 50-60 metre kadar geride olduğu için biraz daha yavaş gidiyordum. Sonra birden karşı taraftan, rögarların patladığını gördüm. Suyun içinde kaldım. Su basınca arabadan dışarıya zor attım kendimi. Kaldırım taşının üzerinden yürüyerek çıktım. Anahtarımı, telefonumu alabildim sadece. Karşı taraftan gelen araç vardı, o araç da kaldı. O da duvara iki kere vurdu. Çekiciyle aldılar götürdüler. Ama benim arabamın olduğu yerde su çok olduğu için müdahale edemedik" dedi.