Roma'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Roma'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Roma\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü

İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ve savaşların protesto edildiği yürüyüş, Filistin'e destek gösterisine sahne oldu. Yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katılırken, göstericiler Meloni hükümetini ve Avrupa Birliği'ni İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmayarak suç ortağı olmakla suçladı. Öğrencilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

01.06.2024 23:09
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İtalya'nın başkenti Roma'da sendikaların girişimiyle yapılan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ve savaşların protesto edildiği yürüyüş, Filistin'e destek gösterisine sahne oldu.

Vittorio Emanuele Meydanı'nda başlayan yürüyüş, kent merkezindeki caddelerden geçerek Ulaştırma-Altyapı Bakanlığının bulunduğu Porta Pia'ya kadar sürdü.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı kortejde Filistin bayrağı açılırken, göstericiler ellerinde taşıdıkları dövizlerde Meloni hükümetini ve Avrupa Birliği'ni İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmayarak suç ortağı olmakla suçladı.

Göstericiler sık sık "Özgür Filistin", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Özgür Gazze" sloganları atarken, Filistin bayrağı renginde meşaleler de yakıldı.

Yürüyüşe katılan Marta Collot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyonist İsrail'in insanlık suçu işlediğini söyledi.

Collot, "Avrupa Birliği'nden ABD'ye Batı'nın sessizliği, Gazze'de çocukların katledilmesine suç ortaklığıdır. Bugün sadece 'Buradayım' demek yeterli değil, apartheidin son bulması, İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin'in özgür olması gerekiyor." görüşlerini dile getirdi.

Yürüyüşte öğrencilerle güvenlik güçleri zaman zaman karşı karşıya geldi

Korteje, Sapienza Üniversitesi kampüsünde bir süredir okullarının İsrail'le olan bilimsel işbirliği anlaşmasını sonlandırması ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için çadır kuran 400 kişilik öğrenci grubu da katıldı.

Bu öğrenci grubu, yürüyüşün son bölümünde kortejden ayrılarak başka bir sokaktan gitmeye çalışınca güvenlik güçlerinin barikatıyla karşılaştı.

Polis barikatının üzerine doğru yürüyen öğrencilerle güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, öğrencileri uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Bazı öğrencilerin de güvenlik güçlerine fişek ve şişe attığı görüldü.

Öğrenciler, daha sonra o sokaktan ayrılınca olaylar büyümeden sonlandı.

Daha sonra aynı öğrenci grubu bir kez daha kortejden ayrılınca güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Tansiyon yükselse de öğrenciler Sapienza Üniversitesi'ndeki kamplarına dönmek isteyince polis yolu açtı ve yürüyüş son buldu.

Bu arada, bazı göstericilerin de kortejin geçtiği bazı kamu kurumlarının önüne, boya, fişek, kavun kabukları ve salatalık attığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Roma'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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