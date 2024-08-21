Roma Yakınlarında Çıkan Yangında 4 Görevli Yaralandı

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İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki çalılık alanda çıkan yangını söndürmeye çalışan 4 görevlinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkentin Cinecitta semti yakınlarında bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangınları söndürmeye çalışanlardan 1 itfaiye eri ve 3 sivil savunma yetkilisi, vücutlarında oluşan yanıklarla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında çevredeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yakın mahallelerdeki evler de geçici süre için tahliye edildi.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, yaptığı yazılı açıklamada, yerleşim yerlerini de tehdit eden yangını söndürmek için tüm güçlerini seferber ettiklerini belirtti.

Öte yandan başkentin dışındaki Castel Romano'da da bir orman yangını çıktığı ve yangın nedeniyle çevredeki büyük bir alışveriş merkezinin bir süreliğine boşaltıldığı ifade edildii.

Başkent yakınlarındaki kırsal ve ormanlık alanlarda bu yıl başka yangınlar da çıkmış, bunlardan bazıları yerleşim yerlerini de tehdit etmişti.