Roman Vatandaşların Sosyal Refahı Artıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Atılan güçlü ve kararlı adımlarla bugün Roman vatandaşlarımızın hayat standartları iyileştirildi. Eğitim, istihdam, barınma ve sağlık gibi temel haklara erişimlerinde önemli mesafeler kaydedildi." dedi.

Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenen Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 1. Aşama Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, eylem planının 2023-2030 dönemini kapsadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2009'da başlatılan Roman açılımının bugün sosyal politikalar açısından çok anlamlı bir noktaya ulaştığını belirten Göktaş, ilgili kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşların katkılarıyla Romanlar için pek çok projenin hayata geçirildiğini dile getirdi.

"Atılan güçlü ve kararlı adımlarla bugün Roman vatandaşlarımızın hayat standartları iyileştirildi. Eğitim, istihdam, barınma ve sağlık gibi temel haklara erişimlerinde önemli mesafeler kaydedildi." diyen Göktaş, toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak ve karşılaştıkları zorlukları aşmak amacıyla oluşturulan projelerle, Roman vatandaşların sosyal entegrasyon süreçlerinin hızlandırıldığını vurguladı.

Göktaş, sosyal hizmetlerden etkin şekilde faydalanmalarını sağlayacak özel hizmet modelleri geliştirilerek, Romanların kültürel zenginlikleri ve farklılıklarının ülkenin bir parçası olarak daha fazla değer görmeye başladığının altını çizdi.

"Roman vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere erişimlerini artırmayı hedefliyoruz"

Bakan Göktaş, Romanların görünürlüklerinin artması ve sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar doğrultusunda ilki 2016'da hazırlanan ve uygulamaya koyulan "Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile çok mesafe kat ettiklerini belirtti.

Bu çalışmada ana hedeflerinin Romanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve sosyoekonomik refah seviyelerini yükseltmek olduğunu aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Sağlık ve eğitim hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak, sosyal hayata ve istihdama katılımlarını artırmak ise öncelikli çalışma alanlarımızdı. Kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve üniversitelerimizin katkılarıyla hazırlanan bu planla 5 yılda, Roman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik somut adımlar atıldı. 2023-2030 yıllarını kapsayan yeni Strateji Belgemizi ise geçen sene ocak ayında yayımladık.

Eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım ve genel politikalar olarak 6 farklı alanda hazırlanan strateji belgemizin 1. Aşama Eylem Planı, 34 eylem, 78 faaliyet alanından oluşuyor. Bu faaliyetlerle Roman vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere erişimlerini artırmayı hedefliyoruz. Bu adımların yanı sıra, bugün oluşturduğumuz İzleme ve Değerlendirme Sistemi Bilişim Altyapısı kapsamında güncel verilere dayalı bir raporlama sistemiyle eylem planlarının hangi aşamada gerçekleştirildiğini takip edilebileceğiz."

Göktaş, Romanların yoğun yaşadığı 25 ilde oluşturdukları il çalışma gruplarıyla değişen ihtiyaçlara özel hizmetler sunduklarını belirterek, yine Roman vatandaşların yoğun yaşadığı şehirlerde 6 bin 603 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini dile getirdi.

Ayrıca, Türkiye genelindeki 90 Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) ile başta Romanların mesleki ve sanatsal gelişimlerine yönelik eğitimler verdiklerini aktaran Göktaş, merkezdeki mesleki kurslarla ayrıca kadınların gelişimine ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olduklarını vurguladı.

"Özgün hizmet modellerimiz, pek çok ülkeye örnek teşkil ediyor"

Bakan Göktaş, ekonominin içinde daha aktif yer almaları için eğitim içerikli kurslarla vatandaşlara destek olduklarını, ayrıca Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı ile kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşu personellerinin bilgi, farkındalık ve kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Özellikle Roman kadınların kurduğu kooperatifler için hibelere öncelik verdiklerini anlatan Göktaş, okul öncesinden üniversiteye kadar Roman çocukların eğitim süreçlerine katkıda bulunduklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Roman Koordinasyon Merkezleri'nin çalışmalarına devam ettiğini de belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nda, vatandaşlarımız için şeffaf ve adil sosyal politika modellerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak, talep odaklı hizmetten arz odaklı bir hizmet anlayışına geçerek sosyal hizmetler alanında yeni bir çığır açtık. Bugün özgün hizmet modellerimiz, pek çok ülkeye örnek teşkil ediyor. Bu anlayışla, vatandaşlarımızın hizmetlerimizden etkin şekilde yararlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."