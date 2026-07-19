Romanya'da Şiddetli Yağış Sel Oluşturdu - Son Dakika
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Romanya'da Şiddetli Yağış Sel Oluşturdu

19.07.2026 23:12
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Busteni kasabasında şiddetli yağış yolları kapladı, araçlar sürüklendi, acil ekipler hazır.

Romanya'nın orta kesimlerindeki Prahova iline bağlı Busteni kasabasında etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES), gün boyu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağlardan gelen suların Busteni'de cadde ve sokakları kapladığını bildirdi.

Sel sularının yolları kaplaması sonucu çok sayıda aracın sürüklendiği, ev ve iş yerlerini su bastığı belirtildi.

Bölgede acil durum ekiplerinin hazır bekletildiği, selin etkilediği bölgelerde yol temizleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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