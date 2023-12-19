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Romanya'da yatılı okulun bir kısmı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Romanya'da yatılı okulun bir kısmı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Romanya'da Harghita bölgesinde bulunan yatılı okulun bir kısmının çökmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci ise yaralandı. Enkaz altında kalan öğrencileri kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayın nedeni ise inceleniyor. Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, okullardaki güvenliğin önemini vurgulayarak olayın sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Romanya\'da yatılı okulun bir kısmı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı
19.12.2023 - 20:16,  Güncelleme: 20:17
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- Romanya'da yatılı okulun bir kısmı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

BÜKREŞ - Romanya'da yatılı okulun bir kısmının çökmesi sonucu 1 öğrencinin öldüğü, 3 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Romanya'nın Harghita bölgesinde yer alan yatılı okulun bir kısmı çöktü. Acil durum yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, enkaz altında kalan 4 öğrenciyi kurtarmak için arama kurtarma çalışması başlatıldığı, enkazdan çıkarılan bir öğrencinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Yaralananlar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, binanın çökme nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis, aileye baş sağlığı dileklerini ileterek, yaşanan olayın okullardaki güvenliğin kritik bir öncelik olduğunu açık bir şekilde hatırlattığını söyledi. Iohannis olayın sorumlarının cezalandırılmasını talep ederek, "Çocukların zamanlarının çoğunu geçirdikleri yerler mevcut güvenlik standartlarına uygun hale getirilmelidir" dedi.

Kaynak: İHA
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