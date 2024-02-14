RSF, Gazze\'deki Filistinli gazetecileri ödüle aday gösterdi

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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazze'de görev yapan Filistinli gazetecileri UNESCO tarafından verilen Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü'ne aday gösterdi.

RSF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Şili'nin başkenti Santiago'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla 2 Mayıs'ta düzenlenecek törende, Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü'nün İsrail'in Gazze'yi işgalinde, görevlerini "büyük cesaret, kararlılık ve özveriyle yapan" Filistinli 4 gazeteciye verilmesi istendi.

Aday gösterilen gazeteciler arasında Al Jazeera Gazze büro şefi Vail ed-Dahduh, bağımsız gazeteci Asil Musa, 2018'den beri RSF'nin Gazze muhabiri Ula ez-Zanun ile fotoğrafçı ve muhabir Motaz Azaiza bulunuyor.

RSF'nin Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Gazze'de habercilik, uluslararası toplumun ve savaş sırasında gazetecilerin güvenliğine ilişkin aldığı kararları uygulamaktan aciz olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) sağır edici sessizliği arasında yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Gazze'de görev yapan Filistinli gazeteciler Vail ed-Dahduh, Asil Musa, Ula ez-Zanun ve Motaz Azaiza'yı Guillermo Cano Ödülü'ne aday göstererek UNESCO'ya mesaj gönderiyoruz, 'Gazzeli gazeteciler bilgi edinme hakkı için hayatlarını kaybediyorlar'. Gazze'de gazeteciler desteklenmeli, korunmalı ve onurlandırılmalı." açıklamasını yaptı.

RSF, İsrail'in Gazze'yi işgalinde en az 86 gazetecinin öldüğünü, bunlardan 21'inin görevlerini yerine getirirken hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılığına Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi ve medya kuruluşlarının tahrip edilmesiyle ilgili iki şikayette bulunan ve savcılığın Filistin'le ilgili yürüttüğü soruşturmaya gazetecilere karşı işlenen suçların da dahil edilmesini sağlayan RSF, uluslararası kuruluşlara ve ülkelere saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaları yönündeki çağrısını yineliyor.