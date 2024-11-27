RTÜK 11 Kanala Ceza Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

RTÜK 11 Kanala Ceza Verdi

RTÜK 11 Kanala Ceza Verdi

RTÜK, 11 kanala 13 ayrı yaptırım uyguladı; 'Arka Sokaklar' dizisi milli değerlere aykırı bulundu.

27.11.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Tuncay Keser, RTÜK'ün toplantısında 11 kanala 13 ayrı yaptırımın uygulandığını bildirdi. Keser, Arka Sokaklar isimli dizinin tarikatta küçük yaşta evlilik ve cinayet konusunun işlendiği bölümünün "milli manevi değerlere aykırı olduğu" gerekçesiyle ceza aldığını belirtti. Keser, Halis Bayancuk'un Akit TV'deki laiklik karşıtı söylemlerinin ise başvurularına rağmen gündeme alınmadığını açıkladı.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, RTÜK'ün haftalık toplantısında alınan yaptırım kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Keser, aralarında Halk TV, Flash Haber, Tele 1, SZC TV, NOW TV, Star TV, Show TV, Kanal D, S Sport+, Exxen, TV8'in yer aldığı 11 kanala, 13 ayrı yaptırım uygulandığını söyledi.

Yaptırıma uğrayan televizyon kanalları, programları ve dizileri hakkında bilgi paylaşan Keser, "Tartışma programlarında ifade edilen görüş ve iddiaların, doğruluk cenderesine alınması, basın özgürlüğünü ve düşünce çeşitliliğini boğma noktasında. Bu bağlamda verilen cezalara karşı oy kullandım" dedi. Keser, ceza alan içeriklere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

" MHP'den üç milletvekilinin istifasının değerlendirildiği ROTA programında kullanılan 'Bahçeli'ye dosyayı Erdoğan vermiş' ve 'Erdoğan görüntüleri izletmiş' alt yazıları 'tarafsızlık-doğruluk' ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildi. Yenidoğan Çetesi"nin konuşulduğu Arena programında İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in Sağlık Bakanı'nın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü dönemi ile ilgili gündeme getirdiği iddialar, tarafsızlık-doğruluk ilkelerine aykırı bulunarak SZC TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildi.

Flash Haber TV'ye, sunucu Fatih Ertürk'ün Başkentte Gündem programında 'Neden aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz?' sorusuyla toplumun bir kesiminin kötü olaylara müstahak olduğunu ima ettiği ve ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası, Can Ataklı'nın 'bazen de böyle tersten çakarlar işte', 'bu kadar kafasızlık olur mu ya' ifadeleri, kaba ve argo olduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

Tele 1'e, program sunucusu Musa Özuğurlu'nun Gazeteci Yavuz Donat ile ilgili ifadeleri insan onuruna aykırı olduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Hiranur Vakfı'nda yaşanan sürecin drama hali yaptırıma uğradı. Arka Sokaklar dizisinin, tarikatta küçük yaşta evlilik ve cinayet konusunun işlendiği bölümü, milli ve manevi değerlere aykırı bulunarak Kanal D'ye 2 kez program durdurma ve yüzde 3 para cezası verildi.

Şiddet sahneleri nedeniyle; 'Sahipsizler' dizisi için Star TV'ye, 'Yabani' dizisi için NOW TV'ye ve 'Deha' dizisi için Show TV'ye 2 kez program durdurma ve yüzde 3 idari para cezası verildi.

S Sport+, EXXEN TV ve TV8'e spor karşılaşması yayınlarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verdikleri gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası, TV8'e ayrıca reklam süresini aştığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Tartışma programlarında ifade edilen görüş ve iddiaların, doğruluk cenderesine alınması, basın özgürlüğünü ve düşünce çeşitliliğini boğma noktasında. Bu bağlamda verilen cezalara karşı oy kullandım. Şiddet içerikli yayınlarla etkin mücadele de adil ve tarafsız bir tutumla mümkün."

Tuncay Keser, Halis Bayancuk'un Akit TV'deki laiklik karşıtı söylemlerinin ise başvurularına rağmen gündeme alınmadığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Arka Sokaklar, Politika, Güncel, Sağlık, Kültür, Hukuk, Medya, Radyo, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK 11 Kanala Ceza Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i 29 Kasım Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i 29 Kasım Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek.
17:47 Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: “Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek“ diyordu Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: "Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek" diyordu
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:21 Piyasalarda sahte dolar krizi Piyasalarda sahte dolar krizi
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 18:58:26. #1.11#
SON DAKİKA: RTÜK 11 Kanala Ceza Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.