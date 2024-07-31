RTÜK, Netflix, MUBI ve Blu TV'ye İdari Yaptırım Uyguladı - Son Dakika
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RTÜK, Netflix, MUBI ve Blu TV'ye İdari Yaptırım Uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım uyguladı. RTÜK, abonelik sistemiyle yayın yapan seç-izle platformlarına dair hazırlanan izleme raporlarını inceledi. Ahlak dışı içeriğiyle tepki çeken 'Sosis Partisi' adlı yapımın Netflix'te de katalogdan çıkarılmasına karar verildi. Blu TV ve MUBI'de yayınlanan 'Climax' filmi ise şiddet, cinsellik ve uyuşturucu kullanımı gibi unsurlar nedeniyle idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası aldı.

31.07.2024 15:27
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantısında abonelik sistemiyle yayın yapan seç-izle platformlarına dair hazırlanan izleme raporlarını gündemine aldı.

Ahlak dışı içeriğiyle tepki çeken "Sosis Partisi" adlı yapımın, Prime Video'nun ardından Netflix'te de katalogdan çıkarılmasına karar verdi.

Blu TV ve MUBI'de yayınlanan Fransa ve Belçika ortak yapımı, "Climax" filmi de rapora konu oldu.

RTÜK, filmin birçok sahnesinde bilhassa şiddet ve cinselliğin açık bir şekilde tasvir edildiği, cinselliğin ensest ve eşcinsellik boyutuyla kurgulanmış şeklinin ekrana getirildiği, sigara-alkol-uyuşturucu-LSD, argo dil kullanımı ve müstehcenliğin filmin her sahnesinde ön plana çıkarıldığını tespit etti.

Kurul toplantısında, filmin genel ahlak ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek her iki yayın platformuna da üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Blu TV, Radyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK, Netflix, MUBI ve Blu TV'ye İdari Yaptırım Uyguladı - Son Dakika

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