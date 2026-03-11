Rubio, Orta Doğu'nun Güvenliği İçin Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Rubio'nun, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rubio'nun Bakan Faysal bin Ferhan ile görüşmesinde, İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadığı ifade edilerek, bunların karşısında ikilinin Suudi Arabistan'ın savunmasının nasıl güçlendirileceği konusunu görüştükleri aktarıldı.

Rubio'nun İngiliz mevkidaşı Cooper ile görüşmesinde de İran meselesinin konuşulduğu belirtilen başka bir bakanlık açıklamasında, "Bakanlar, Orta Doğu'nun daha geniş bir şekilde güvenliği konusunda yakın koordinasyonun önemini vurguladılar." ifadesine yer verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.