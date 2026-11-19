Ruhsatsız silah denetiminde Kırşehir ve Kaman'da 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir ve Kaman'da ruhsatsız silah bulunduran ve kullananlara yönelik uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, 800 tabanca fişeği ile 31 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kırşehir ve Kaman ilçesinde, uygulamada ruhsatsız silahla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kaman İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezi ve ilçede uygulama yapan ekipler, aramalarda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 800 tabanca fişeği ve 31 av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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