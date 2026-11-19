Kırşehir ve Kaman ilçesinde, uygulamada ruhsatsız silahla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kaman İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi ve ilçede uygulama yapan ekipler, aramalarda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 800 tabanca fişeği ve 31 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.