Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Altaş Mahallesi'nde devriye atan Jandarma Suç Araştırma Timi, (JASAT) şüphe üzerine park halindeki bir araç ile içindeki 2 şüphelinin üzerlerinde arama yaptı.
H.A. (33) ve İ.K'nın (33) yapılan üst aramasında tabanca, şarjör ve 8 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Ruhsatsız Silah Taşıyan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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