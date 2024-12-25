Rus Ordusu Enerji Altyapısına Saldırıyor

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Rus ordusunun, Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun ülkesinin enerji altyapısını hedef aldığını belirtti.

Galuşçenko, "Düşman, tekrar enerji sektörüne yoğun saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

Bakan Galuşçenko, enerji sisteminde daha büyük hasar meydana gelmemesi için Ukrayna elektrik iletim sistem operatörünün ülkede acil elektrik kesintisi uygulanmasına karar verdiğini kaydetti.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv kentine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada da ülkenin bazı bölgelerine yönelik Rus füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.