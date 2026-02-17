Rüşvet Davasında Erteleme - Son Dakika
Rüşvet Davasında Erteleme

17.02.2026 16:06
Ayhan Bora Kaplan ve 4 polis hakkında rüşvet davası, bilirkişi raporu eksikliği nedeniyle ertelendi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 4 polisin, "rüşvet" ve "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçlarından yargılandığı dava, bilirkişi raporunun henüz hazırlanmaması nedeniyle 9 Haziran'a ertelendi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü lideri Bora Kaplan ile açığa alınan 4 polisin yargılandığı "rüşvet" davasına, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Başkomiser Ercan Karagöz katılırken, dönemin Asayiş Şube Müdürlüğünden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay, polis Serdar Coşkun ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan ve başka bir davada tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan katılmadı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra emekli Sayıştay denetçilerinden oluşacak bir heyetten, sanıkların para hareketlerine ve suça konu eylemlere ilişkin mali yönden cezai sorumluluğun tespitine ilişkin alınması istenen bilirkişi raporunun henüz gelmediğini bildirerek, sanık avukatlarına söz verdi.

Sanık avukatları, mahkemeden, eksik hususların giderilmesini istedi.

Sonraki duruşma 9 Haziran'da

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve bilirkişi raporunun beklenmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek, sonraki duruşmayı 9 Haziran'a bıraktı.

İddianamede, sanıklar Ankara Emniyeti'nde Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan, eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Özay'ın "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapsi ve 10 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılması isteniyor. Aslan için ayrıca "rüşvet" suçundan da 12 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: ANKA

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:34
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
