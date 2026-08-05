Rüşvet İddiasında Hukukçu Görüşü
Prof. Dr. İzzet Özgenç, siyasi partinin genel başkanlığının rüşvet suçu oluşturmadığını belirtti.
(ANKARA) - Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik rüşvet fezlekesiyle ilgili değerlendirmesinde, siyasi parti genel başkanlığının tek başına kamu görevlisi sıfatı oluşturmadığını belirtti. Özgenç, iddia edilen para transferlerinin milletvekilliği göreviyle bağlantılı bir iş karşılığı olduğuna dair bir durum bulunmadığını, bu nedenle mevcut bilgiler ışığında rüşvet suçunun oluşmayacağını ifade etti.
Ancak, habere konu olayda sorun, ilgili kişilerin kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımamaları değildir. İddia konusu para transferlerinin milletvekilliği görevi kapsamında, bu görevle bağlantılı olan bir işin görülmesi amacına yönelik olması gerekir. Medyaya yansıyan haberler itibarıyla iddia konusu para transferlerinin milletvekilliği görevinin icrasıyla bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu nedenle, gerçek olup olmadığı bir yana, iddia konusu para transferleri bağlamında rüşvet suçu oluşmaz."
Son Dakika › Güncel › Rüşvet İddiasında Hukukçu Görüşü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?