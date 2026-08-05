Rüşvet İddiasında Hukukçu Görüşü - Son Dakika
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Rüşvet İddiasında Hukukçu Görüşü

Rüşvet İddiasında Hukukçu Görüşü
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Prof. Dr. İzzet Özgenç, siyasi partinin genel başkanlığının rüşvet suçu oluşturmadığını belirtti.

(ANKARA) - Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik rüşvet fezlekesiyle ilgili değerlendirmesinde, siyasi parti genel başkanlığının tek başına kamu görevlisi sıfatı oluşturmadığını belirtti. Özgenç, iddia edilen para transferlerinin milletvekilliği göreviyle bağlantılı bir iş karşılığı olduğuna dair bir durum bulunmadığını, bu nedenle mevcut bilgiler ışığında rüşvet suçunun oluşmayacağını ifade etti.

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasına ilişkin soruşturma kapsamında, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeleri değerlendirdi. Özgenç, X hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Siyasi parti yönetim organlarında görev yapmak ve dolayısıyla siyasi parti genel başkanı olmak, kişiye kamu görevlisi sıfatını kazandırmaz. Ancak kişi siyasi parti genel başkanlık görevinin veya siyasi partinin yönetim organlarında görev yapmanın yanı sıra milletvekili olabilir. Milletvekilliği, TCK, madde 6'daki tanım itibarıyla kişiye kamu görevlisi sıfatını kazandırır.

Ancak, habere konu olayda sorun, ilgili kişilerin kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımamaları değildir. İddia konusu para transferlerinin milletvekilliği görevi kapsamında, bu görevle bağlantılı olan bir işin görülmesi amacına yönelik olması gerekir. Medyaya yansıyan haberler itibarıyla iddia konusu para transferlerinin milletvekilliği görevinin icrasıyla bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu nedenle, gerçek olup olmadığı bir yana, iddia konusu para transferleri bağlamında rüşvet suçu oluşmaz."

Kaynak: ANKA

İzzet Özgenç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüşvet İddiasında Hukukçu Görüşü - Son Dakika

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