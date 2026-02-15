Rusya, 268 Ukrayna İHA'sını vurdu - Son Dakika
Rusya, 268 Ukrayna İHA'sını vurdu

15.02.2026 22:28
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 268 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 268 insansız hava aracını (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Bugün yerel saatle 09.00'dan 20.00'ye kadar 268 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların 15'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Bakanlık, dün yerel saatle 23.00'ten bugün 09.00'a kadar Ukrayna'ya ait 156 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ukrayna, Moskova, Güncel, Rusya, Son Dakika

