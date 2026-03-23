Rusya, 278 İHA'yı Düşürdüğünü Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 278 insansız hava aracının (İHA), Moskova dahil, çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Geceden bu yana 278 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarılan açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

Leningrad bölgesinde 60'ı aşkın İHA vuruldu

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, ülkesinde geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede 60'tan fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İHA saldırısı sonucu bölgedeki Primorsk Limanı'nda yangın çıktığını kaydeden Drozdenko, "Primorsk Limanı'nda bir yakıt tankı hasar gördü, yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor. Personel tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

St.Petersburg kentindeki Pulkovo Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği duyuruldu.