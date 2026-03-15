Rusya, 280 Ukrayna İHA'sını Düşürdü

MOSKOVA, 15 Mart (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde Ukrayna'ya ait 280 insansız hava aracının (İHA), Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
Bakanlık, İHA'ların cumartesi günü Moskova saatiyle 11.00 ile 21.00 arasında Bryansk, Kaluga, Belgorod, Tver, Smolensk, Kursk, Krasnodar ve Moskova bölgelerinde imha edildiğini belirtti.
Bakanlık, İHA'lardan 47'sinin Moskova'ya doğru ilerlerken etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
