Rusya 80 Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, yılbaşından bu yana Ukrayna'da 80 yerleşim yerini ve 1700 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Güney Askeri Grubunun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna savaşında yer alan gruba bağlı birlikleri teftiş eden Gerasimov'a birlik komutanları, cephedeki durum ve yerine getirilen görevler hakkında bilgi verdi.

Birlik komutanlarıyla toplantı düzenleyen Gerasimov, burada yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Gerasimov, "Mart ve nisan aylarında 34 yerleşim birimi ve yaklaşık 700 kilometrekare alan Rus güçleri tarafından kurtarıldı. Yılbaşından bu yana 80 yerleşim yeri ve 1700 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti. Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tamamı kurtarıldı." dedi.

Rus güçlerinin Donetsk bölgesindeki Slavyansk ve Kramatorsk yönlerinde ilerlediğini kaydeden Gerasimov, Konstantinovka şehrinde çatışmaların sürdüğünü aktardı.

Gerasimov, "Krasnıy Liman yönünde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Krasnıy Liman şehrinin kurtarılması süreci devam ediyor. Şehrin yüzde 70'i kontrolümüzde." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Sumi ve Harkiv bölgelerinde güvenlik bölgesini genişletmeye devam ettiklerini dile getiren Gerasimov, söz konusu bölgelerde 15 yerleşim biriminin Rus güçlerince ele geçirildiğini söyledi.

Gerasimov, Ukrayna ordusunun kayıplarının yüksek olduğuna işaret ederek, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yönetimi, başarısızlığını gizlemeye çalışarak 480 kilometrekarelik bir alanı geri aldıklarını iddia ediyor." dedi.

Birliklere yeni görevler belirleyen Gerasimov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül verdi.