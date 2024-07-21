Rusya, ABD'ye ait B-52H bombardıman uçaklarını tespit etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya, ABD'ye ait B-52H bombardıman uçaklarını tespit etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde ABD'ye ait 2 adet B-52H bombardıman uçağı tespit etmeleri üzerine Rus Mig-29 ve Mig-31 savaş uçaklarını kaldırdıklarını bildirdi. Rus savaş uçakları, Amerikan stratejik bombardıman uçaklarının Rusya Federasyonu devlet sınırından geri dönmesini sağladı.

21.07.2024 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde ABD'ye ait 2 adet B-52H bombardıman uçağı tespit etmeleri üzerine Rus Mig-29 ve Mig-31 savaş uçaklarını kaldırdıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barents Denizi üzerindeki Rus hava sahası kontrol araçlarının, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi tespit ettiği belirtildi.

Hava hedefinin kimliğini öğrenmek ve devlet sınırının ihlalini önlemek amacıyla Rus hava savunma güçlerine ait Mig-29 ve Mig-31 savaş uçaklarının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus savaş uçaklarının mürettebatı, hava hedefinin ABD Hava Kuvvetlerine ait bir çift B-52H stratejik bombardıman uçağı olduğunu belirledi. Rus savaş uçakları yaklaşırken, Amerikan stratejik bombardıman uçakları Rusya Federasyonu devlet sınırından geri döndü." ifadelerine yer verildi.

Rus uçaklarının güvenli şekilde kendi havaalanlarına döndüğü ve sınırın ihlal edilmesine izin vermediği aktarılan açıklamada, "Rus savaş uçaklarının uçuşu, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara ve güvenlik önlemlerine tam olarak uygun olarak gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Barents Denizi, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, ABD'ye ait B-52H bombardıman uçaklarını tespit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler güçlükle kontrol altına alındı İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler güçlükle kontrol altına alındı
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:56 Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor Üst üste 10. zaferini kazandı Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor! Üst üste 10. zaferini kazandı
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
15:22 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 18:34:00. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, ABD'ye ait B-52H bombardıman uçaklarını tespit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement