Rusya-Afrika Diyalog Mekanizması Kuruldu

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"Rusya- Afrika Ortaklık Forumu" bakanlar konferansının ardından alınan ortak kararla terörizm, aşırıcılıkla mücadele, çevre, gıda ve bilgi güvenliği gibi konularda "Rusya-Afrika Diyalog Mekanizması"nın kurulmasına karar verildi.

Rusya ve Afrika ülkeleri, Rusya'nın Soçi kentinde 10 Kasım'da düzenlenen forumun ardından güvenlik dahil birçok konuda çalışmaları koordine etmek amacıyla bir diyalog mekanizması kurmaya hazır olduklarını açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Barış, istikrar ve güvenliğin yanı sıra terörizm ve aşırıcılıkla mücadele, çevre sorunlarının ele alınması ve gıda ve bilgi güvenliği konularında çabaların koordine edilmesine katkıda bulunacak daimi bir üst düzey Rusya-Afrika Diyalog Mekanizması kurmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz." denildi.

Afrika'nın farklı bölgelerinde terörist grupların artan faaliyetlerinden duyulan endişenin aktarıldığı ortak açıklamada, "Afrika Sorunlarına Afrikalı Çözümler" ilkesi doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Ortak açıklamada, "Uluslararası barış ve güvenlik mimarisini değerlendirmek ve desteklemek için kolektif çabalara ve kapsamlı yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır." ifadeleri kullanılarak tüm tarafların "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na bağlılıkları ve antlaşmanın mümkün olan en kısa sürede uygulanmasının uluslararası güvenlik sisteminin sürdürülmesi için öncelikli bir konu olduğuna inandığı vurgulandı.

Tarafların başta Gazze ve Lübnan'daki gelişmeler olmak üzere, Orta Doğu'da devam eden çatışmalardan duydukları endişelerin aktarıldığı ortak açıklamada, Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin desteklenmesi yönünde de karar alındı.