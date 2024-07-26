Rusya'da baraj patladı: Onlarca ev sular altında kaldı - Son Dakika
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Rusya'da baraj patladı: Onlarca ev sular altında kaldı

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle barajın patlaması sonucu onlarca ev sular altında kaldı. Barajın patlamasının ardından çok sayıda ev sular altında kalırken, bölge halkı çatılara çıkarak yardım bekledi. Yetkililer, yüzlerce kişinin tahliye edildiğini ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini söyledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye kurtarma ekiplerini sevk etti.

26.07.2024 23:16
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- Rusya'da baraj patladı: Onlarca ev sular altında kaldı

MOSKOVA - Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle barajın patlaması sonucu onlarca ev sular altında kaldı.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, bölgedeki barajın patlamasına neden oldu. Yetkililer, Kialimsky rezervuarındaki barajın 100 metrelik kısmının yıkıldığını belirterek, dört köyün sel tehlikesi altında olduğunu ifade etti. Barajın patlamasının ardından çok sayıda ev sular altında kalırken, bölge halkı çatılara çıkarak yardım bekledi.

Yetkililer, yüzlerce kişinin tahliye edildiğini ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini söyledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye kurtarma ekiplerini sevk etti.

Kaynak: İHA

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