Rusya'da düşen helikopterin enkazında 17 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Rusya'da düşen helikopterin enkazında 17 kişinin cesedine ulaşıldı

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde dün düşen Mi-8T helikopterin enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 17 kişinin cesedine ulaşıldı. Helikopterde bulunan 3 mürettebat ve 19 yolcudan 22 kişinin olduğu belirtiliyor.

01.09.2024 15:16
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Rusya'nın Kamçatka bölgesinde dün düşen helikopterin enkazında, 17 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Kamçatka bölgesinde radardan kaybolan "Mi-8T" helikopterin enkazına ulaşıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre helikopterin düşmesine kötü hava şartlarının neden olduğu kaydedilen açıklamada, "17 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Helikopterde 3 mürettebat ve 19 yolcu olmak üzere 22 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da düşen helikopterin enkazında 17 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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