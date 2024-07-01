Rusya'da düzenlenen film festivalinde Türk filmi 'Eflatun' en beğenilen film seçildi - Son Dakika
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Rusya'da düzenlenen film festivalinde Türk filmi 'Eflatun' en beğenilen film seçildi

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Antares Uluslararası Film Festivali'nde Türk yapımı 'Eflatun' filmi, seyirciler tarafından en çok beğenilen film seçildi. Festivalde gösterime giren filmleri izleyen sinemaseverler, 'Eflatun' filmine oy vererek onu birinci seçti. Bu, Türk filmlerinin Rusya'da gösterimde büyük ilgi gördüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

01.07.2024 01:41
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Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Antares Uluslararası Film Festivali'nde Türk filmi "Eflatun", seyirciler tarafından en beğenilen film seçildi.

Soçi şehrinde 25-30 Haziran'da düzenlenen festivalde, uzun metrajlı filmler, belgeseller ve animasyon filmleri yarıştı.

Jüri üyeleri arasında Türkiye'den yönetmen Ezel Akay'ın da yer aldığı festivalde, Kerem Bürsin'in başrolünü üstlendiği ve Cüneyt Karakuş'un yönettiği "Eflatun" filmi de sinemaseverlerle buluştu.

Festivalde gösterime giren filmleri izleme imkanı bulan sinemaseverler, sevdikleri filme oy verdi.

"Eflatun" filmi de seyirciler tarafından en beğenilen film seçildi.

Rusya'da film gösterimi

Daha önce Rusya'nın Nalçik kentinde düzenlenen Kabardino-Balkarya 2024 Uluslararası Film Festivali'nde "İki Şafak Arasında" isimli Türk filminin gösterimi yapılmıştı. Aynı film, Rusya'nın başkenti Moskova'da sinemaseverlerle buluşmuştu.

Ayrıca Moskova'daki Sinema Evi'nde 27 Haziran'da "Bizim İçin Şampiyon" filminin gösterimi yapılmıştı.

"Kelebeğin Rüyası" filmi de 12 Ağustos'ta Rusça altyazıyla gösterilecek.

Kaynak: AA

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