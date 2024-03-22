- Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna maskeli en az 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Crocus Belediye Binası'nda yer alan salonda bir müzik grubunun konseri sırasında maskeli en az 3 kişi tarafından düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Makineli tüfeklerle gerçekleştirilen olayda saldırganların seyircileri hedef aldığı aktarıldı. Rus kolluk kuvvetlerinin yanı sıra ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildiği bölgede uzun süreli silah sesleri duyuldu. Konser salonundaki 100 kişi tahliye edildi. Saldırının ardından yangın çıkan binaya ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, olayın hemen ardından bir kriz merkezi kurulduğunu duyurdu. Güvenlik çemberine alınan bölgedeki tüm etkinlikler de iptal edildi. Saldırganların yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.
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