Rusya'da sel felaketi: Nehirlerde su seviyeleri tehlike sınırını aştı

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MOSKOVA, 6 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Avrupa'da kalan kısmının orta kesimlerindeki küçük ve orta ölçekli birçok nehirde su seviyeleri tehlike sınırına ulaştı ya da sınırı aştı.

TASS haber ajansı Cumartesi günkü haberinde Rusya Hidrometeoroloji Merkezi Bilim Direktörü Roman Vilfand'ın, "Sel suları çok yoğun şekilde yükseliyor. Moskova, Vladimir, Kostroma ve diğer bölgelerde küçük ve orta ölçekli nehirlerdeki su seviyeleri tehlikeli boyutlara ulaştı. Bölgedeki yolların sular altında kalması nedeniyle, buralarda yaşayan toplulukların ulaşımı kesildi" ifadesine yer verdi.

Rusya'nın Ural Dağları ve Batı Sibirya bölgesi ile Kazakistan genelinde büyük çaplı seller meydana geldi. Bu yıl olağandışı sıcaklıklar ve karlı dağlardan akan erimiş sular nedeniyle mevsimsel seller daha da yoğunlaştı.

Öte yandan Cuma günü Rusya'nın güneyinde, Ural Nehri üzerindeki Orenburg bölgesinin Orsk kentinde bir barajın yıkılmasıyla 4.000'den fazla ev sular altında kalırken, 10.000'i aşkın kişi selden etkilendi. Şehirde olağanüstü hal ilan edildi ve toplu tahliye operasyonu gerçekleştiriliyor. Yerel yetkililer şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bildirmedi.