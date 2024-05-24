Rusya'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Rusya\'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Rusya'da Ege mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Ege bölgesine özgü lezzetler misafirlere sunuldu.

24.05.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Ege mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği bir program gerçekleştirdi.

Moskova'daki büyükelçilik rezidansında Türk Hava Yollarının (THY) katkısıyla düzenlenen programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, diplomatik misyon ve medya temsilcileri ile davetliler katıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Başkatibi Gözde Çolak, Ege bölgesi ve bölgeye has lezzetlere yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Programda, Türkiye'den gelen aşçı Hasan Aydın Yiğit tarafından hazırlanan Ege mutfağına özgün lezzetler misafirlere ikram edildi.

Ege bölgesi lezzetleri arasında Ege peynirleri, fava, deniz börülcesi salatası, semizotu salatası, kabak sıyırma, şakşuka, mücver, havuç tarator, atom, pırasalı börek, su böreği, zeytinyağlı enginar, enginarlı pilav, zeytinyağlı yaprak sarma, zeytinyağlı lahana sarma, zeytinyağlı biber dolması, ahtapot salatası, güveçte karides, balkabağı sinkonta, İzmir köfte, incir uyutma, irmik helvası, sakızlı muhallebi, badem ezmesi, ev yapımı limonata ve Türk kahvesi yer aldı.

Büyükelçi Bilgiç, dünyadaki kültürleri tanımak ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmak için Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladığını anlatarak, düzenledikleri bugünkü etkinlikle de Türk kültürünü Rusya'da tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Rusya'da çok sayıda Türk restoranı bulunduğunu, Rusların Türk yemeklerini iyi tanıdıklarını dile getiren Bilgiç, "Türk mutfağı çok çeşitlidir ve Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı malzemeler, farklı pişirme teknikleri, farklı yiyecekler, balıklar, sebze yemekleri bulabilirsiniz." dedi.

Türklerin Orta Asya'dan göçtüğünü ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun da kurulmasıyla geniş bir mutfak kültürü geliştirdiğini anlatan Bilgiç, Kanuni Sultan Süleyman döneminde saray mutfağında 400'den fazla aşçının çalıştığını anlattı.

Bilgiç, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya genişlemesiyle Türk mutfağının da geliştiğini ifade etti.

Küreselleşme çağında farklı kültürler hakkında internetten çok sayıda bilgi edinilebileceğini anlatan Bilgiç, "Ama yemeklerin tadını alamazsınız. İşte bu yüzden yemeğin tadına bakmak için ya seyahat etmeniz ya da aşçının buraya gelip yemeği sizin için hazırlaması gerekiyor. İşte biz de bugün bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Moskova, Türkiye, Rusya, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 18:41:55. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement