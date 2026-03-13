Rusya'dan İngiltere ve Fransa'ya Protesto Notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ile Fransa'ya, ürettikleri seyir füzeleriyle Bryansk kentinin Ukrayna tarafından vurulmasından dolayı protesto notası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 10 Mart'ta Bryansk şehrine füzeli saldırı düzenlediği anımsatıldı.

Saldırıda, Fransız ve İngiliz ortak şirketi MBDA'nın ürettiği seyir füzelerinin kullanıldığı belirtilen açıklamada, bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey ile Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Nicolas de Riviere'nin bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Büyükelçilere, protesto notası verilerek, İngiltere ve Fransa'nın bu terör eyleminde doğrudan yer aldığı vurgulandı. Bryansk'a yönelik saldırı, İngiliz ve Fransız uzmanlarının desteği olmadan, Kiev'e istihbarat bilgileri verilmeden yapılamazdı. Londra ve Paris, Kiev yönetiminin bu tür suçlarına ileride de ortak olması durumunda, Avrupa'da gerginliği artırmaktan sorumlu olacak." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırının, Ukrayna krizinin çözüm sürecinin engellenmesi amacıyla yapıldığı vurgulanan açıklamada, Rus tarafının Fransa ile İngiltere'den bu saldırıyı kınamalarını talep ettiği aktarıldı.

Ukrayna ordusunun 10 Mart'ta Rusya'nın Bryansk şehrine düzenlediği füzeli saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırıda "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzelerinin kullanıldığı belirtilmişti.