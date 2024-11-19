Rusya'dan Ukrayna'ya Nükleer Tehdit - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'ya Nükleer Tehdit

Rusya\'dan Ukrayna\'ya Nükleer Tehdit

Rusya, Ukrayna'nın Batı füzelerini kullanmasının nükleer yanıtla sonuçlanabileceğini belirtti.

19.11.2024 15:37
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(ANKARA) - Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in revize edilen nükleer doktrini onaylamasının ardından, Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu'na karşı Batı füzelerini kullanmasının "nükleer bir yanıtla sonuçlanabileceğini" söyledi.

Rusya devletine bağlı haber ajansı Tass, günlük basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un, Rusya'nın bugün resmi olarak revize edilen yeni nükleer doktrinin, hem Rusya içerisinde hem de yurtdışında derinlemesine analiz edilmesi gereken bir konu olması gerektiğini belirtti.

Peskov, Rusya'nın nükleer silah kullanımını uç bir önlem olarak gördüğünü, ancak doktrinin güncellenmesinin mevcut siyasi durumu yansıtmak için gerekli olduğunu ifade etti.

Peskov, Moskova'nın "özel operasyon"' olarak isimlendirdiği Ukrayna'ya karşı saldırıların "'Batı'nın Rusya'ya karşı başlattığı savaş bağlamında yürütüldüğünü"' belirtti. Ukrayna'nın ağustos ayında beklenmedik bir saldırı ile ilerleme kaydettiği Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde daha uzun menzilli ABD füzelerinin kullanılmasına yönelik planlarla ilgili heberleri yakından izlediklerini ifade etti.

"Rusya topraklarında NATO füzelerinin kullanımı Üçüncü Dünya Savaşı anlamına gelir"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın yeni nükleer doktrini, NATO tarafından ülkemize fırlatılan füzelerin, ittifakın tamamı tarafından yapılmış bir saldırı olarak kabul edilebileceği anlamına geliyor. Rusya, buna karşılık Kiev'e ve NATO'nun nerede olursa olsun kilit tesislerine kitle imha silahlarıyla yanıt verebilir. Bu, Üçüncü Dünya Savaşı anlamına gelir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan Ukrayna'ya Nükleer Tehdit - Son Dakika

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