Rusya'dan Yale Üniversitesine 'İstenmeyen Kuruluş' İlanı - Son Dakika
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Rusya'dan Yale Üniversitesine 'İstenmeyen Kuruluş' İlanı

08.07.2025 19:54
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Rusya Başsavcılığı, Yale Üniversitesini yönetimi itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle yasakladı.

Rusya Başsavcılığı, Rus yönetimini itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle ABD'de bulunan Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etme kararı aldı.

Başsavcılığın basın servisinden yapılan açıklamada, ABD merkezli Yale Üniversitesinin, Rus yönetimini itibarsızlaştırmak için tahsis edilen fonlardan yararlandığı belirtildi.

Üniversiteye bağlı bir merkezde protesto gösterileriyle ilgili eğitimler verildiği ve Rusya'nın bölünmesine yönelik faaliyetler yürütüldüğü ileri sürülen açıklamada, "Başsavcılık, Yale Üniversitesinin eğitim faaliyetlerini 'istenmeyen' olarak kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Yale Üniversitesine 'İstenmeyen Kuruluş' İlanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'dan Yale Üniversitesine 'İstenmeyen Kuruluş' İlanı - Son Dakika
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