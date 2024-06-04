Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gine'de askeri ve ekonomik işbirliği görüşmeleri yaptı - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gine'de askeri ve ekonomik işbirliği görüşmeleri yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gine\'de askeri ve ekonomik işbirliği görüşmeleri yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gine'de Gineli yetkililerle askeri, ekonomik ve tıp alanındaki işbirliklerini görüştü. Lavrov, Gine Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya tarafından kabul edildi ve görüşme sonrasında yapılan açıklamada işbirliği konularının ele alındığı belirtildi. Lavrov, Gine'ye en son 2013'te resmi ziyaret gerçekleştirmişti ve temaslarının ardından Kongo Cumhuriyeti'ne geçti.

04.06.2024 22:15
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gineli yetkililerle askeri ve ekonomik işbirliğini görüştü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Afrika turnesinin ilk ayağı Gine'de, mevkidaşı Morissanda Kouyate ile görüşen Lavrov, ardından Gine Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya tarafından kabul edildi.

Lavrov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada; askeri, ekonomik ve tıp alanındaki işbirliklerini görüştüklerini söyledi.

Gine'ye en son 2013'te resmi ziyaret düzenleyen Lavrov, temaslarının ardından Kongo Cumhuriyeti'ne geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gine'de askeri ve ekonomik işbirliği görüşmeleri yaptı - Son Dakika

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