Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna ile müzakereler geçerliliğini yitirdi - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna ile müzakereler geçerliliğini yitirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakere konusunun, Kursk bölgesine yönelik saldırılardan sonra geçerliliğini yitirdiğini söyledi. Lavrov, Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall ile yaptığı görüşmenin ardından konuştu.

29.08.2024 15:46
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakere konusunun, Kursk bölgesine yönelik saldırılardan sonra geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Sahra ve Sahel bölgesindeki duruma değinerek "Rusya, buradaki terör tehdidinin artmasından endişeli." dedi.

DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin, Senegal'in komşu ülkeleri dahil Batı Afrika ülkeleri üzerindeki etkisini kademeli şekilde artırdığını kaydeden Lavrov, teröre karşı mücadele edilmesi konusundaki girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Lavrov, Rusya'nın Senegal ve diğer Afrika ülkelerine savunma alanında destek sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

"Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesi ciddi konu"

Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yeniden yapılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Ukraynalı askerlerin, ağustos başında Kursk bölgesine saldırdığına dikkati çekerek "Diğer teklifler ve anlaşmalar, Kiev yönetimi ve Batı tarafından sabote edilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda yeniden barış teklifi yaptı. Kimsenin müzakerelere hazır olduğumuzdan şüphelenmemesi gerekiyordu. Elbette, Kursk bölgesindeki maceradan sonra bununla ilgili istişareler geçerliliği yitiriyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya gitgide daha fazla modern silah gönderdiğini söyleyerek "Bu, ciddi bir konu ve bunu çok ciddiye alıyorum." diye konuştu.

"Rusya ile Ukrayna'yı diyaloğa ve müzakere etmeye çağırıyoruz"

Senegal Dışişleri Bakanı Fall ise bazı Afrika ülkelerinin terör saldırıları ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Fall, "Senegal, bu konuda tarafsız yaklaşım sergiliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin barış yoluyla çözüleceğini umuyoruz. Diyaloğu sağlamaya ve müzakerelere başlatmaya çağırıyoruz. Bu, Senegal ve Afrika Birliği'nin pozisyonudur." dedi.

Kaynak: AA

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