Rusya, Novogrodovka'yı Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Novogrodovka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ilerleyişine devam eden Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Novogrodovka şehrini ele geçirdiğini açıkladı. Son 24 saatte ise Ukrayna'ya ait birçok askeri birim ve teçhizatın hedef alındığı belirtildi.

08.09.2024 15:46
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Novogrodovka şehrini ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novogrodovka kentini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 127 bölgede insansız hava araçları (İHA) üretim ve montaj atölyeleri, Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların bombalandığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 23 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 121 İHA, 579 hava savunma füze sistemi, 17 bin 961 tank ve zırhlı araç, 1447 çok namlulu roketatar, 14 bin 295 obüs ve havan topu ile 25 bin 795 özel askeri araç imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 11 bin 220 askerini, 87 tankını, 42 piyade savaş aracını, 74 zırhlı personel taşıyıcısını ve 624 zırhlı aracını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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