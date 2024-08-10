Rusya ile Ukrayna Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Rusya ile Ukrayna Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

Rusya ile Ukrayna orduları arasında Kursk bölgesinde çatışmalar devam ederken, sivillerin sınırdaki yerleşim birimlerinden tahliyesi devam ediyor.

10.08.2024 13:45
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Rusya ile Ukrayna orduları arasında Kursk bölgesinde çatışmalar devam ederken, sivillerin sınırdaki yerleşim birimlerinden tahliyesi devam ediyor.

Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a yönelik 6 Ağustos'ta saldırmasının ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 5 gündür sürüyor.

Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve "terörle mücadele durumu"nun ilan edildiği bölgeye, ülkenin diğer kentlerinden sağlık ve kurtarma ekipleri sevk ediliyor.

Saldırılarda 8'i çocuk 50'den fazla kişinin yaralandığı bölgede, sıklıkla hava saldırısı uyarısı yapılıyor.

Öte yandan, Kursk bölgesinde sınırdaki yerleşim birimlerinden siviller tahliye ediliyor ve geçici konaklama merkezlerine getiriliyor.

Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "6 Ağustos'tan itibaren bölgede sivillerin tahliyesi devam ediyor. İnsanlar, özel otobüs ve şahsi araçlarıyla organize şekilde kente geliyor. Onlara gönüllüler yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezine saldırı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus güçleri ile Ukraynalı askerler arasında Kursk yönünde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Rus güçlerin, bölgedeki Suca kentinde yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezine füzeli saldırı düzenlediği ve 15 militanı etkisiz hale getirdiği kaydedilen açıklamada, "Ukrayna ordusu son 24 saatte yaklaşık 175 askerini ve 36 zırhlı aracını kaybetti." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Kursk yönünde 6 Ağustos'ta başlayan çatışmalarda Ukrayna ordusunun 1120 askerini ve 140 zırhlı aracını kaybettiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki güçlerine Rusya Hava Kuvvetlerince saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Öte yandan, Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukraynalı askerlerin Kursk bölgesindeki Plehovo köyüne girdiği ileri sürüldü. Sosyal medyada Ukrayna birliklerinin köydeki görüntüleri paylaşıldı.

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Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ile Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini duyurmuştu.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk'a ilave asker ve askeri araç gönderdiğini bildirmişti. Wagner paralı savaşçılarının da bölgeye gittiği iddia edilmişti.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukraynalı askerlerin, Kursk kentine doğru 30 kilometre ilerlediği, bölgedeki Suca kentinin civarındaki bazı yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağladığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya ile Ukrayna Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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