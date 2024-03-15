Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği füze saldırısında 14 kişi öldü, 46 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği füze saldırısında 14 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesine düzenlediği füze saldırısı sonucu 14 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı bildirildi. Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, saldırı sonucunda hayatını kaybedenler için yarın Odessa'da ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise saldırıyı kınayarak, Rus terörünün düşmanın zayıflığının bir işareti olduğunu belirtti.

15.03.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesine düzenlediği füze saldırısı sonucu 14 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı bildirildi.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Odessa kentine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kiper, saldırı sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını aktardı.

Ölenlerin arasında bölge sakinleri, bir sağlık görevlisi ve bir arama kurtarma ekip üyesinin bulunduğunu ifade eden Kiper, hayatını kaybeden sağlık görevlisi ile arama kurtarma ekip üyesinin ilk patlamadan sonra olay yerine intikal edenlerden olduğunu vurguladı.

Kiper, saldırıda hayatını kaybedenler için yarın Odessa'da ulusal yas ilan edildiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu saldırıyı değerlendirerek, "Odessa'daki Rus terörü, kendi topraklarındaki insanların güvenliğini garanti edemediği bir zamanda Ukraynalı sivillerle savaşan düşmanın zayıflığının bir işaretidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği füze saldırısında 14 kişi öldü, 46 kişi yaralandı - Son Dakika

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