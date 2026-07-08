Rusya\'nın Olimpiyat Yasağı Geçici Olarak Kaldırıldı

LOZAN, 8 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Ekim 2023'ten beri yürürlükte olan Rusya Olimpiyat Komitesi'ne yönelik yasağı geçici olarak kaldırdı.

Komiteden yapılan açıklamada, "Söz konusu karar, Hukuk İşleri Komisyonu tarafından yapılan kapsamlı bir analiz sonucunda, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin artık Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin yetki alanına giren bölgelerdeki bölgesel spor örgütlerini üye olarak içermediği dikkate alınarak alınmıştır" denildi.

Açıklamada, Rus bayrağı, marşı, renkleri veya Rusya'yı temsil eden herhangi bir unsurun Olimpiyat Oyunları'nda kullanılmasına ilişkin kararın uygun zamanda alınacağı belirtildi.

Komite ayrıca, "Rusya'da etkinlikler düzenlememeyi ve etkinliklerine Rus hükümeti veya devlet yetkililerini davet etmemeyi" sürdüreceğini açıkladı.