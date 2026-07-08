Rusya'nın Olimpiyat Yasağı Geçici Olarak Kaldırıldı - Son Dakika
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Rusya'nın Olimpiyat Yasağı Geçici Olarak Kaldırıldı

Rusya\'nın Olimpiyat Yasağı Geçici Olarak Kaldırıldı
08.07.2026 11:45
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin yasağını geçici olarak kaldırdı.

LOZAN, 8 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Ekim 2023'ten beri yürürlükte olan Rusya Olimpiyat Komitesi'ne yönelik yasağı geçici olarak kaldırdı.

Komiteden yapılan açıklamada, "Söz konusu karar, Hukuk İşleri Komisyonu tarafından yapılan kapsamlı bir analiz sonucunda, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin artık Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin yetki alanına giren bölgelerdeki bölgesel spor örgütlerini üye olarak içermediği dikkate alınarak alınmıştır" denildi.

Açıklamada, Rus bayrağı, marşı, renkleri veya Rusya'yı temsil eden herhangi bir unsurun Olimpiyat Oyunları'nda kullanılmasına ilişkin kararın uygun zamanda alınacağı belirtildi.

Komite ayrıca, "Rusya'da etkinlikler düzenlememeyi ve etkinliklerine Rus hükümeti veya devlet yetkililerini davet etmemeyi" sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya'nın Olimpiyat Yasağı Geçici Olarak Kaldırıldı - Son Dakika

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