Rusya'nın Soyuz MS-25 uzay aracı Kazakistan'dan fırlatıldı, Hava yollarında çalışan Vasilevskaya uzaya çıkan ilk Belaruslu olacak - Son Dakika
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Rusya'nın Soyuz MS-25 uzay aracı Kazakistan'dan fırlatıldı, Hava yollarında çalışan Vasilevskaya uzaya çıkan ilk Belaruslu olacak

Rusya'nın Soyuz MS-25 uzay aracı, içinde 3 astronotla birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Uzay aracında yer alan Belarus Hava Yolları'nda hostes olarak görev yapan Marina Vasilevskaya, Belaruslu olarak uzaya çıkan ilk kişi oldu. Soyuz MS-25'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması 25 Mart'ta bekleniyor.

23.03.2024 21:43  Güncelleme: 21:44
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- Rusya'nın Soyuz MS-25 uzay aracı Kazakistan'dan fırlatıldı

Hava yollarında çalışan Vasilevskaya uzaya çıkan ilk Belaruslu olacak

ASTANA - Rusya'nın Soyuz MS-25 uzay aracı içinde 3 astronotla birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Rusya'nın "Soyuz MS-25" uzay aracını bugün fırlatıldı. İçinde 3 astronotla birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen uzay aracında Rus Kozmonot Oleg Novitskiy, NASA Astronotu Tracy Dyson ve Belarus Hava Yolları'nda "Belavia"da hostes olarak görev yapan Marina Vasilevskaya yer aldı. TSİ 15.36'da fırlatılan Soyuz MS-25'in fırlatma işleminin başarıyla sonuçlandığı belirtilirken, uzay aracının 25 Mart'ta ISS ulaşması bekleniyor.

Rusya Federal Uzay Ajansının (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Soyuz MC-25'in uzayda 184 gün geçireceği belirtildi. Uzaya çıkan ilk Belaruslu Vasilevskaya'nın Kozmonot Novitskiy ve NASA Astronotu Loral O'Hara ile birlikte ISS'te 12 gün geçirdikten sonra, geçtiğimiz yıl fırlatılan "Soyuz MS-24" uzay aracıyla 6 Nisan'da dünyaya döneceği aktarıldı. NASA Astronotu Dyson ise Rus Kozmonotlar Oleg Konenko ve Nikolay Çub ile eylül ayına kadar ISS'te kalacak.

Rus Kozmonotlar Konenko, Çub ve NASA astronotu O'Hara'yı taşıyan Soyuz MS-24 uzay aracı 15 Eylül 2023'te fırlatılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rusya'nın Soyuz MS-25 uzay aracı Kazakistan'dan fırlatıldı, Hava yollarında çalışan Vasilevskaya uzaya çıkan ilk Belaruslu olacak - Son Dakika

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