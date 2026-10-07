Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 ölü, 27 yaralı var - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 ölü, 27 yaralı var

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Rus ordusunun Ukrayna genelinde füze ve İHA'larla bu gece ve sabaha karşı düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Kiev'de halk güvenlik için metro istasyonlarına sığınırken hava savunması 44 füze ve 117 İHA'yı etkisiz hale getirdi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kente yönelik bu gece ve sabaha karşı hava saldırısı yapıldığını belirtti.

Kentin farklı ilçelerindeki altyapının hasar gördüğünü aktaran Kliçko, saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü ifade etti.

Öte yandan, Ukrayna'daki bazı sosyal medya hesaplarından yayımlanan görüntülere göre, başkentteki çok sayıda kişi güvenlik gerekçesiyle geceyi Kiev'in metro istasyonlarında geçirdi.

Ukrayna'nın Poltava Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vitaliy Dyakivçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki Kremençuk şehrine yapılan saldırıda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çernigiv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Viyaçeslav Çaus da yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye bağlı Priluki şehrine füzeli saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) ise Priluki'de ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

44 füze ve 117 İHA etkisiz hale getirildi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada da Rus ordusunun düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Rusya'nın, balistik de dahil olmak üzere farklı tipte füzeler ve İHA'larla bu gece ve sabaha doğru saldırıları düzenlediği belirtildi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 44 füze ve 117 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 ölü, 27 yaralı var - Son Dakika
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