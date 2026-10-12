Rusya, Odessa Limanı'ndaki kuru yük gemisini İHA'yla vurduğunu bildirdi - Son Dakika
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Rusya, Odessa Limanı'ndaki kuru yük gemisini İHA'yla vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin İHA'larıyla vurulduğunu açıkladı. Bakanlığa göre gece boyunca Moskova ve çevresi dahil çeşitli bölgelerde 151 Ukrayna İHA'sı düşürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın liman altyapı tesisleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Düzenlenen saldırı sonucunda, Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisi seyir halindeyken vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin Moskova ve çevresi dahil farklı bölgelerde 151 Ukrayna İHA'sını düşürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA
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