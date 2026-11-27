Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi, enerji, lojistik ve ulaşım tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, gece Ukrayna'nın askeri sanayi, enerji, lojistik ve ulaşım tesislerine yönelik saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda, Hmelnitski bölgesinde insansız hava araçları (İHA) üreten "Termoplast" fabrikası ile Zaporijya kentinde de elektrik ekipmanları üreten "MPKA-Ukrayna" fabrikası ve ulaşım altyapı tesisinin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Krivoy Rog ve Jitomir şehirlerinde askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan 2 trafo merkezinin de hedef alındığı aktarılarak, "Kiev bölgesinde Bila Tserkva yerleşim biriminde lojistik merkezi, Dnipropetrovsk bölgesinin Krivoy Rog, Perşotravensk (Şahterskoye) ve Bogdanovka şehirlerinde askeri yüklerin taşınması için kullanılan 4 lokomotif vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Karadeniz'de askeri yük taşıyan bir gemiye saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, saldırılarda İHA'ların kullanıldığı bilgisine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 318 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.